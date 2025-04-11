Porsche больше не нужны китайцам

В Китае продажи автопроизводителя в первом квартале текущего года упали на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Местные премиальные бренды фактически отбирают долю, до сих пор принадлежащую Porsche. Конкурентные цены, технологии — всё против немецкого премиума.

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За отчётный период в Китае было продано всего 9 471 машин марки, что является слишком резким снижением по сравнению с 16 340 проданными машинами в первом квартале 2024 года. Porsche уже сократил свою дилерскую сеть в Китае, а региональный глава марки и местный директор по продажам лишились своих должностей.

Тем неожиданнее стал рост реализации в Северной Америке — на 37% — с 15 087 единиц в прошлом году до 20 698 в этом. Причём 18 884 единицы пришлись на американский рынок, что на 40,6% больше, чем в первом квартале 2024 года. Но с учётом введения пошлин на импорт, это может оказаться последней хорошей новостью, которую Porsche услышит в этом году.

Стоит отметить, что рост реализации в США зафиксирован у всех моделей, кроме электрического Taycan, чьи продажи упали с 1 247 в первом квартале 2024 года до 1 019 единиц.

Но в целом у немецкого производителя дела идут не очень. По всему миру компания за отчётный период продала 71 470 автомобилей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В самой Германии продажи упали на 34% — до 7 495 единиц. В остальной Европе — на 10%, до 18 017 машин.