Mini представила уникальную версию электробайка BMW CE 02

Прошло уже 15 лет с момента, как MINI впервые вышла за рамки автомобильного мира, представив концепт электрического скутера Scooter E. Теперь бренд возвращается к теме двухколёсного транспорта с новым, более реалистичным проектом. На этот раз — в коллаборации с BMW Motorrad.

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Основанный на электрическом байке BMW CE 02, новый концепт представляет собой единственный в своём роде экземпляр, созданный дизайнерами MINI. Он демонстрирует, как можно объединить фирменную харизму и стиль MINI с технологическим опытом BMW в области электрических мотоциклов.

Техническая база осталась неизменной — это всё тот же CE 02, но теперь в стиле MINI: с яркими дизайнерскими акцентами и выразительным характером. Пока что это всего лишь концепт, однако идея о выпуске лимитированной серии под брендом MINI для модных городских пользователей уже витает в воздухе. Хотя официально никаких заявлений об этом не поступало.

Напомним, что BMW избегает прямых определений для CE 02, называя его не скутером и не мотоциклом, а "eParkourer". Вариант байка мощностью 5 л.с. с максимальной скоростью 45 км/ч доступен для подростков с 15 лет, что позволяет привить интерес к бренду MINI ещё до получения водительских прав. Более мощная версия развивает 15 л.с. и может разгоняться до 95 км/ч.

Если MINI решит выпустить собственную модификацию CE 02, логично предположить, что стоимость не превысит цену оригинала от BMW. В Германии базовая модель стоит от €8500, а в США — от $7599.

Проект представлен в рамках дизайнерской инсталляции "Vibrant Transitions" на Миланской неделе дизайна. MINI участвует в экспозиции вместе с BMW, которая представила X3 M50 в матовом цвете Frozen Tanzanite Blue из индивидуальной палитры. Также MINI показала электрический хэтчбек Cooper S с эксклюзивной графикой кузова, дополняющей стиль CE 02.

Выставка проходит до 13 апреля в историческом Палаццо Борромео д’Адда XVIII века в центре Милана.