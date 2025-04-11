В три района Сахалина поступят новые автобусы

В 2025 году в трех районах Сахалинской области будут обновлены автопарки. Новые автобусы поступят в муниципалитеты до конца лета.

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Как сообщает пресс-служба регионального правительства, современный автотранспорт передадут в Поронайск, Корсаков и Тымовское.

"Мы заключили госконтракт на изготовление и поставку автобусов среднего класса ПАЗ Вектор Некст, предназначенных для работы на городских маршрутах. Это современный общественный транспорт, оснащенный системами климат-контроля, ГЛОНАСС, устройствами для перевозки маломобильных пассажиров и мониторинга качества работы водителя", - рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Эдуард Ри.

В новых автобусах предусмотрено 23 посадочных места. При полной загрузке они способны перевозить до 59 человек. Всего за два года в Сахалинской области заменили 381 автобус. По планам, устаревший автопарк будет полностью обновлен до 2027 года.