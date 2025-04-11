В РФ выставили на продажу ВАЗ-21099 с маленьким пробегом

Как выяснила "Российская газета" в ходе мониторинга автомобильных сайтов объявлений, на продажу выставили ВАЗ-21099 с пробегом в 11 300 км. За седан 2003 года выпуска просят 680 тысяч рублей, что по нынешним меркам не кажется уже очень высокой ценой.

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"Продам 99, у которой был всего лишь единственный владелец. Не бит, не крашен. По технической части все работает", - говорится в объявлении.

Под капотом автомобиля находится двигатель 1,5 литра, который выдает 78 л.с. Коробка - механика. Привод - передний.

Семейство Lada Samara выпускалось Волжским автогигантом в период с 1984 по 2013 годы. Серийное производство седана ВАЗ-21099 началось 22 декабря 1990 года, завершилось 30 июня 2004 года.

Ранее "РГ" сообщала, что новый ВАЗ-2108 с роторным ДВС выставили на продажу в РФ.