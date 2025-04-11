Торговая война вынудила Tesla ограничить продажи в Китае

Американский производитель электромобилей Tesla приостановил прием новых заказов на свои модели премиум-класса Model S и Model X в Китае. Проверка Reuters показала, что возможность заказа этих моделей исчезла с китайского веб-сайта компании, а также из ее мини-программы в WeChat.

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Обе модели, Model S и Model X, производятся на заводах Tesla в Соединенных Штатах и импортируются в Китай. Компания не предоставила официального объяснения причин такого шага. Однако приостановка приема заказов произошла на фоне нарастающей напряженности в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Ранее Китай ввел тарифы в размере 84% на ряд товаров из США в ответ на торговые пошлины, введенные администрацией Трампа на китайский импорт. Именно высокие импортные пошлины, вероятно, стали причиной ограничения доступности импортируемых моделей Tesla для китайских потребителей.

Стоит отметить, что производство основных моделей Tesla для китайского рынка и экспорта, Model 3 и Model Y, осуществляется на заводе компании в Шанхае. На эти модели приостановка приема заказов, по всей видимости, не распространяется.

По данным аналитика Китайской ассоциации автодилеров Ли Яньвэя, в 2024 году Китай импортировал 1553 автомобиля Model X и 311 автомобилей Model S.

Ранее выяснилось, что ведомство Маска DOGE использует ИИ для выслеживания критикующих Трампа госслужащих.