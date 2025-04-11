В Питере большегрузы массово ездят с перегрузом

В комитете по благоустройству северной столицы сообщили, что в I квартале Ространснадзор провёл 16 рейдов, в ходе которых сотрудники ведомства искали грузовые автомобили, ездящие по мегаполису с перегрузом.

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В итоге за три месяца было взвешено 2 670 большегрузов. Оказалось, что игнорируют требования по массе 76 машин, на которых были составлены протоколы, а общая сумма штрафов, которую им пришлось заплатить, составила более 9 млн рублей.

«В ходе проверок были выявлены случаи превышения разрешённой максимальной массы транспортных средств. Перевозчики, допустившие это, были привлечены к административной ответственности», — сообщил председатель комитета Сергей Петриченко.

В ведомстве напомнили, что грузовым машинам, которые ездят с перегрузом, грозят штрафы до 600 тысяч рублей, в зависимости от превышения действующих норм. Ограничения введены для сохранения дорог в Питере, а также улучшения экологической обстановки.

Ранее движение беспилотного грузового транспорта началось на ЦКАД. Сегодня было открыто движение беспилотных грузовых автомобилей на Центральной кольцевой дороге. В торжественной церемонии также приняли участие заместитель министра транспорта Андрей Никитин, генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин, председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко и другие представители отрасли.