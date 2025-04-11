В России ждут трехрядный Jetour T2

Семиместное исполнение кроссовера сфотографировали на днях в Китае — появление такого автомобиля ожидается (и уже официально подтверждено) в России в 2025 году. Портал «Китайские автомобили» пишет, что от стандартного T2 новинка отличается удлиненным кузовом и дополнительным рядом сидений. Публичный дебют трехрядной версии модели может состояться на автосалоне в Шанхае в конце апреля, после чего она доберется и до нас.

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Посадочная формула у трехрядного Jetour T2 организована по схеме 2+3+2. Еще на этапе анонса появления такого автомобиля в России были раскрыты его габариты: в длину он достигает 5035 миллиметров (+250 миллиметров), в ширину — 2006 миллиметров, в высоту — 1837 миллиметров, а расстояние между осями составляет 2800 миллиметров. Удлиненный Jetour T2 предложат в Китае со связкой двухлитрового турбомотора мощностью 254 лошадиные силы в связке с восьмиступенчатым автоматом, привод будет полным.

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Предполагалось, что новинка поступит к российским дилерам уже в первом квартале 2025 года, однако ее до сих пор не показали даже в родном Китае, так что сроки запуска, очевидно, были сдвинуты на более поздний срок.

Вместе с трехрядным исполнением T2 российское представительство Jetour анонсировало и появление подряжаемого гибрида, который сможет проезжать до 1300 километров, а на чистом электричестве — более 120 километров.

Пока же Jetour T2 можно купить в России с двухлитровым турбомотором мощностью 245 лошадиных сил, полным приводом и двумя коробками передач на выбор — семиступенчатым «роботом» или восьмидиапазонным автоматом. По состоянию на середину апреля модель стоит от 3 959 000 до 4 449 000 рублей без учета скидок.