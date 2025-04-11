АвтоВАЗ наглядно показал, как красят автомобили Lada

Автогигант выложил видеоролик, в котором Евгений Луценко, заместитель директора производства окраски кузовов, просто, но подробно описывает технологические процессы. Ну, а скептики смогут оценить, что предприятие имеет действительно современное оборудование.

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Процесс окраски — это сложная технология, которая имеет множество отдельных стадий. Первым делом сварочное производство подвешивает кузов на цепной конвейер, после чего остов автомобиля начинает долгое путешествие.

Первым делом поверхность очищают от масляных отложений и шлифовочной пыли, чтобы потом провести процедуру подготовки поверхности, включая промывку, активацию и фосфатирование.

Продолжают список катафорезное грунтование, нанесение противошумной и гереметизирующих мастик. Перед самой окраской кузов обрабатывают вторичным грунтом, а после — бесцветным лаком.