Прошла премьера обновленного Volkswagen T-Roc с новым ДВС

FAW-Volkswagen представил новинку для рынка КНР - обновлённую версию Volkswagen T-Roc текущего года выпуска.

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Автомобиль получил обновлённый дизайн и современные технологии. Кроссовер оснащён традиционными дверными ручками и единой блендой задних фонарей.

Главное изменение в машине - появление более современного двигателя объёмом 1,5 литра с турбонаддувом и мощностью 160 лошадиных сил в дополнение к уже имеющемуся мотору 1,4 на 150 л.с. Обе силовые установки работают в паре с семиступенчатым "роботом" DSG.

Интерьер Volkswagen T-Roc может похвастаться новой цифровой приборной панелью и новой мультимедиа с 9,2-дюймовым дисплеем. Система Travel Assist с функцией автопилота сохранилась, однако из топовых версий исчез очиститель воздуха.

Базовая комплектация по-прежнему доступна по цене от 1,8 миллиона рублей (158 000 юаней), за топовое же исполнение покупателям придется отдать около 2 050 000 рублей (178 800 юаней).

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