Страховщикам запретили игнорировать подорожание запчастей

Верховный суд России постановил, что если страховая компания не исполняет свои обязательства по организации и оплате восстановительного ремонта по «автогражданке», то выплата может не ограничиваться страховой суммой. Решение вынесено при рассмотрении дела автомобилистки, которой страховщики отказали в ремонте из-за ошибки в базе данных Российского союза автостраховщиков (РСА).

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В суде отметили, что при расчёте стоимости ремонта страховщики обязаны не ориентироваться на свой каталог, а учитывать динамику цен на компоненты и услуги ремонта.

К такому выводу ВС пришёл в ходе рассмотрения дела автомобилистки, машина которой была повреждена в результате аварии. Компания ВСК отказала в выплате, а поводом для этого стало отсутствие полиса у второго участника ДТП. Позднее, однако, стало известно, что ОСАГО у виновника всё же было, но данные о документе отсутствовали в базе РСА.

В результате женщина обратилась в суд за возмещением убытков, неустойки и штрафа. Судья встал на сторону истицы и взыскал со страховщика 780 тысяч рублей за ремонт, 390 тысяч рублей штраф, также были взысканы расходы на экспертизу и адвоката.

Страховщика решение не устроило и он попытался его обжаловать, но апелляция согласилась с выводами нижестоящей инстанции. Разве что в новом постановлении значилось, что девушка должна получить со страховой 400 тысяч по ОСАГО и неустойку в размере 400 тысяч, а сумма штрафа снизилась до 200 тысяч рублей.

В итоге дело дошло до Верховного суда, который с этими выводами не согласился. В определении указано, что «убытки, вызванные неисполнением страховщиком обязательств, должны возмещаться в полном объёме, если иное не предусмотрено законодательством или договором». Таким образом, максимальный размер компенсации, который может получить автомобилист, не должен ограничиваться лимитом страхового возмещения по ОСАГО.

«Поскольку возмещение убытков, причиненных неисполнением страховщиком обязательств по организации и оплате восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства, не является страховым возмещением ущерба, причинённого в результате ДТП, применение к ним положений пункта б статьи 7 Закона об ОСАГО о лимите страхового возмещения является необоснованным», — говорится в решении суда.

Также отмечается, что из-за изменения цен на запчасти и услуги ремонта размер выплат может отличаться от расчётов, сделанных сразу после аварии.

Помимо этого, неустойка и штраф, которые были взысканы в пользу истицы, не могут заменить собой возмещение убытков.

В итоге решения нижестоящих инстанций отменены, а дело направлено на пересмотр.