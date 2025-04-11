У лизинговых компаний в России большие проблемы

Проблема затоваривания коснулась не только дилеров, но и лизинговых компаний, что вызвано снижением платежеспособности из-за высоких кредитных ставок и ростом цен. В настоящий момент на складах скопилось порядка 30 тысяч машин, половина из которых — грузовики.

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Сообщается, что за прошлый год объём изъятой на баланс лизингодателей техники вырос в три раза. Так, «Европлан» оценивает свой сток в 3 500 единиц, из которых 40% — легковые машины.

Для сокращения издержек лизинговые компании планируют открыть собственные точки продаж автомобилей с пробегом. Но их объёмов для конкуренции с дилерами может быть недостаточно: за прошлый год в нашей стране было реализовано 6 миллионов легковых и 218 тысяч грузовых подержанных автомобилей.

Эксперты называют главным риском сложившейся ситуации высокую вероятности сокращения продаж новых грузовиков из-за возможности приобретения подержанных из стоков. Ряд лизинговых компаний ожидают снижения изъятий машин во втором квартале текущего года, но прогноз зависит от ключевой ставки ЦБ и господдержки.