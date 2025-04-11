Кроссовер Belgee EX50 получит уникальную внешность

Belgee EX50 - планируемая к запуску на рынке электрическая версия бензиновой модели X50.

© Российская Газета

Для новинки инжиниринговая фирма Unimo белорусская НАН предложат уникальную внешность, сообщает "Автопоток", не уточняя, что дизайн автомобиля не является секретом с конца 2024 года. Тогда в эфире телеканала "СТВ" была показана фронтальная часть.

Известно, что Belgee EX50 получит "глухую" панель с имитацией под гриль, а также переформованный бампер. "Корма" кроссовера, скорее всего, останется без изменений.

Ранее приводились предварительные ТТХ новинки: синхронный электромотор на передней оси выдаёт 109 л.с. (номинальная мощность), максимальная скорость - 130 км/ч, запас хода с батареей емкостью 65 кВт·ч - более 400 км.

Производство авто планируют начать в начале 2026 года.

В РФ купить бензиновый Belgee X50 можно за 2,48 - 2,69 млн рублей. Кроссовер представлен с мотором мощностью 150 л.с. объёмом 1.5 литра и 7-ступенчатым роботом DCT.