BMW стала распродавать новые седаны 5-Series со скидками до 35%

Китайский портал Autohome выяснил, что цену четырёхдверки в кузове G68 можно опустить до 280 тысяч юаней (38 тысяч $). Седаны с завода BMW-Brilliance в наличии в избытке, потому в салонах готовы торговаться. В Пекине при покупке удлинённой «пятёрки» в кредит можно сэкономить до 160 тысяч юаней (22 тысячи $), а проценты по кредиту не превысят 26 тысяч юаней (3,5 тысячи $).

© Motor.ru

BMW 5-Series для Китая отличается от «глобальной» версии растянутой на 110 миллиметров колёсной базой и уникальными опциями. Базовая заднеприводная версия 525Li с учётом дисконта может стоить 280 тысяч юаней (34 тысячи евро), хотя в январе прошлого года цены начинались с 440 тысяч юаней (53 тысячи евро). Таким образом, в Поднебесной входной билет в мир «пятёрки» на 40% дешевле, чем в Германии, где за седан просят от 59 тысяч евро!

Прямая скидка на все модификации «пятёрок» составляет 100-120 тысяч юаней (14-16 тысяч долларов), и это не предел. Например, седаны 3-Series в конце прошлого года распродавали с дисконтом до 55%. Кроссоверы BMW X3 можно взять в рассрочку под 0% годовых, а электромобили iX3 пришлось снять с производства досрочно, так как спрос оказался ниже ожиданий.

Несмотря на все ухищрения, продажи BMW в Китае падают: в первом квартале 2025 года спрос на продукцию баварской марки упал на 17%. Конкуренты по «большой немецкой тройке» в Поднебесной тоже в минусе: Mercedes-Benz по итогам трёх месяцев потерял 10% клиентов, а Porsche — невероятные 42% продаж. В ближайшее время ситуация вряд ли поменяется.