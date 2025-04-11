В России выставили на продажу 10-летний Audi Q5 без пробега

"РГ" в ходе мониторинга сайтов бесплатных объявлений обнаружила в продаже в Пермском крае Audi Q5 2015 года в состоянии нового автомобиля. Кроссовер не проехал и двух тысяч километров.

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В описании указано лишь то, что автомобиль не участвовал в ДТП, есть сервисная книжка. Судя по фото, Audi Q5 хранился в сухом гараже в поддомкраченном состоянии.

Кроссовера оснащён 2.0 TFSI (224 л.с.), коробкой Tiptronic и системой полного привода quattro.

Цена за "капсулу времени" немецкой сборки - 10 млн рублей.

Для сравнения, за флагман модельной линейки Tank в РФ - внедорожник Tank 700 - просят от 9,5 до 12,8 млн рублей.