В Госавтоинспекции напомнили о жестком наказании за попытку взятки

В столичном управлении Госавтоинспекции напомнили водителям об уголовной ответственности за попытку «дать на лапу» гаишникам. В ведомстве отметили, что в период с января по март за это преступление был задержан 81 нарушитель.

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В ГАИ Москвы сообщили, что в отношении 72 граждан, которые пытались коррумпировать инспекторов, уже возбуждены уголовные дела по статье 291 УК РФ — «дача взятки». По остальным фактам решение ещё не принято.

К слову, за это деяние предусмотрен штраф в размере до 500 000 рублей, либо тюремный срок до двух лет со штрафом в размере от 5- до 10-кратной суммы взятки или без него.

В ведомстве напомнили, что под взяткой подразумевается получение должностным лицом вознаграждения в любой форме за оказание определённых услуг. В данном случае — за возможность нарушителю уехать без оформления протокола.