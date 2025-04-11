Новый внедорожник бренда MG представят на выставке в Шанхае

MG, принадлежащая китайскому SAIC, официально объявила о предстоящем запуске производства своего внедорожника MG Cyber X, который будет представлен на Шанхайском автосалоне.

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Как сообщает портал CarNewsChina, компания называет новинку "революционным прорывом" в истории марки. Судя по опубликованным изображениям, главным отличием Cyber X станут угловатые формы кузова, которые ранее не были свойственны стилю MG. Кроссовер будет иметь прямоугольную переднюю часть, почти горизонтальную подоконную линию и массивные задние стойки.

Хотя подробности о силовой установке пока не разглашаются, закрытая решётка радиатора наводит на мысль, что новинка, вероятнее всего, будет электрической или гибридной машиной.

В компании рассчитывают, что дизайн, сочетающий в себе новые формы и передовые технологии, привлечет молодую аудиторию.

В течение ближайших двух лет MG планирует представить на рынке около восьми новых моделей. Среди них будет модернизированный спортивный автомобиль Cyberster, который, наряду с Cyber X, представят на Шанхайском автосалоне. Кроме того, запланирован запуск продаж следующего поколения электромобиля MG4 и еще двух внедорожников и седанов, что позволит значительно расширить модельную линейку марки.

Всего за первый квартал этого года бренд реализовал свыше 25 000 машин на местном рынке.

Цены на новинку пока не разглашаются.

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