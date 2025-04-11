В Казахстане оценили Skoda Kodiaq местной сборки

Со сменой генераций кроссовер сохранил прежний размер колёсной базы (2971 мм), но стал сразу на 61 мм длиннее (4758 мм). Покупателям решено предлагать лишь один вариант — с 2-литровым бензиновым турбомотором отдачей 190 л.с., 7-ступенчатым преселективным роботом DSG и системой полного привода.

Минимальная стоимость новинки — 22 990 000 тенге, что равнозначно 3 680 000 рублей. При этом базовой назначена богатая комплектация Selection, имеющая полный набор подушек безпасности, камеры кругового обзора, парктроники и круиз-контроль.

Продолжают список панорамная крыша, бесключевой доступ, цифровые приборы, 13-дюймовый тачскрин медиасистемы, трёхзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, беспроводная зарядка смартфона, комплект обогревов и многое другое.

Как стало известно редакции Quto, автомобиль-предшественник обойдётся покупателю существенно дешевле — в 18 490 000 тенге (2 960 000 рублей). И это тоже будет хорошо упакованный двухлитровый полноприводный вариант.

И продолжая тему новинок. Российский дилер готов предложить главную новинку марки BYD: кроссовер BYD Tang L, продажи которого на рынке Поднебесной стартовали 10 апреля, может привезти крупный столичный автосалон.