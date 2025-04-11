Китай увеличил автомобильный экспорт

По данным организации, в марте текущего года КНР нарастила экспорт автомобилей до 507 тысяч единиц, что на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

© Quto.ru

Из этого количества 349 тысяч машин представляют транспорт на традиционном топливе, что на 7,5% ниже от года к году. Остальные 158 тысяч автомобилей на новых источниках энергии, что на 26,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первый месяц весны китайский автопром нарастил производство на 11,9% в годовом выражении — до 3,006 миллиона машин, а продажи — до 2,915 миллиона, что на 8,2% больше, чем годом ранее.

Ранее стало известно, что впервые за два года Россия не стала основным рынком для китайского автопрома. Китайская ассоциация легковых автомобилей опубликовала данные по экспорту. Поставки машин из Китая в Россию за январь и февраль текущего года сократился почти на половину от года к году — до 57 592 автомобилей. И теперь наша страна в этом рейтинге стоит на третьем месте, уступая Мексике (85 997 единиц) и Объединённым Арабским Эмиратам (71 418).