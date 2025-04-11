Китайская Denza вывела на тесты конкурента Porsche 911

Появились шпионские фотографии нового спорткара китайской Denza. На днях Denza официально вышла на европейский рынок, где готовится бросить вызов моделям мировых брендов. Параллельно в Китае ведутся испытания спортивной модели, которая, как ожидается, по динамике сможет конкурировать с Porsche 911. На свежих шпионских фотографиях запечатлен тестовый прототип, напоминающий по форм-фактору Ferrari 488 и Lotus Emira. Долго новинку ждать не придется: она должна дебютировать на автосалоне в Шанхае в конце апреля.

© Motor.ru

Дизайн серийной модели, по всей видимости, был вдохновлен прошлогодним концептом Fang Cheng Bao Super 9. Уже на тот момент стало понятно, что BYD, которой принадлежит не только Fang Cheng Bao, но и Denza, метит в нишу, в которой сегодня доминируют люксовые марки от Ferrari до Aston Martin и Porsche.

© CarNewsChina

© CarNewsChina

Теперь же у этого есть подтверждение: в Китае проходят испытания практически готового к серийному производству спорткара Denza, шпионские фотографии публикует СarNewsChina. На снимках запечатлено спортивное купе с низкой посадкой и безрамочными дверями, панорамной крышей, плавно переходящей в заднее стекло, и выдвижными дверными ручками. Корму венчает задранный вверх спойлер. Примечательно, что на одной из фотографий прототип запечатлен на одном автовозе с Porsche 911, так что можно сравнить их габариты.

В салоне все в соответствии с актуальными трендами: большой «плавающий» планшет на центру передней панели, количество физических кнопок сведено к минимуму. Из оснащения новинке прочат набор электронных ассистентов, включая систему автоматической парковки. Колесные диски у прототипа 21-дюймовые.

Больше подробностей о серийной модели появится уже в этом месяце, так как премьера спорткара Denza состоится на автосалоне в Шанхае. Он начнет работу 26 апреля.