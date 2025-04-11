Глава КамАЗа назвал иностранные компоненты в новых грузовиках К5. В интервью корпоративной газете «Вести КамАЗа» топ-менеджер подчеркнул, что стопроцентная локализация не имеет смысла, и периферийными вещами вроде кронштейнов и креплений завод заниматься не будет. Однако Сергей Когогин признал, что сейчас в КамАЗах К5 используется китайская роботизированная коробка передач и импортные мосты: производство этих узлов предстоит освоить.

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Гендиректор КамАЗа считает, что «пытаться сделать все самим – задача нерешаемая и неблагодарная», а качество поставщиков из Китая из Индии «достаточно высокое». Сергей Когогин перечислил ключевые компоненты автомобиля, которые важно локализовать в России: это рама, двигатель, мосты, коробка передач и кабина. Кабина и рама уже локализованы полностью, двигатель — более чем на 80%.

Также важен отечественный софт. Задачи по созданию российского программного обеспечения решаются, например, на «Москвиче» весь производственный цикл перезапущен на системе «1С». А вот электронику КамАЗ выпускать сам не будет: компетенции в этой области слишком долго нарабатывать. На стороне планируют закупать пластики, а также вспомогательные крепежи.

Ничего плохого о российских поставщиках Сергей Когогин в этот раз не сказал, но отметил: у партнёров не всегда всё получалось. Гендиректор КамАЗа напомнил, что компоненты Bosch были без всяких проблем, с аналогами из России и Китая автопроизводитель столкнулся «с полным набором рекламаций».