Автоэксперт назвал иномарки, которые первыми вернутся в Россию

Первыми из ушедших из России в 2022 году автомобильных брендов в страну вернутся южнокорейские Hyundai и Kia. Однако возобновления их официальных продаж в этом году ждать не стоит — это произойдет только через несколько месяцев после отмены санкций, объяснил URA.RU президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин.

«Возвращение автопроизводителя — серьезный и трудоемкий процесс. Нужно открыть офис, набрать сотрудников, оформить все юридически. Если даже кто-то начнет делать это завтра, открыть представительство удастся где-то через полгода», — объяснил эксперт.

Hyundai и Kia имеют все шансы вернуться раньше, потому что корейцы ориентируются на США, а не на Европу, с которой у России сейчас наиболее напряженные отношения, полагает Подщеколдин. При этом брендам вряд ли удастся вернуть себе прежние позиции на рынке РФ.

Торговая война вынудила Tesla ограничить продажи в Китае