Во Владимире был выставлен на продажу Mercedes за 37,8 млн рублей

На сайте «Авито Авто» выставлен на продажу самый дорогой Mercedes Maybach S-класса.

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Согласно информации в объявлении, ценник на втомобиль действительно высокий. Машина оценивается в 37,8 миллиона рублей.

Уточняется, что автомобиль не имел прежних владельцев, а его состояние оценивается как новое.

Машина оборудована удобными креслами с массажем и точечным подогревом, у замков ремней безопасности дизайнерское оформление, а сама крыша сдвижная.

Объем двигателя - 4 литра, а мощность составляет 503 л. с.