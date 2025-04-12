Раскрыта цена УАЗ «Патриот» североамериканской сборки

На Кубе начали сходить с конвейера российские внедорожники, собранные крупноузловым методом. Пресс-служба УАЗа подтвердила, что производство в Гаване создано с нуля дистрибьютором завода «Эхо-Экспорт» и кубинским предприятием EISA. В Северной Америке уже собирают «Патриот» и «Пикап», подготовленные к климатическим и дорожным условиям Кубы. Цена — от 29 тысяч долларов в эквиваленте.

© Motor.ru

На проектную мощность 500 автомобилей в год кубинская площадка должна выйти к сентябрю 2025 года. При максимальной загрузке завод сможет выпускать до 1500 вездеходов ежегодно. Однако пока план продаж меньше: 350-500 внедорожников УАЗ за год. В перспективе на Кубе пропишутся и коммерческие фургоны УАЗ «Профи», а вот о выпуске «Буханок» речи нет, хотя эта модель тоже может быть востребована.

Помимо сборочного завода на Кубе организуют сеть сервисных центров и официальных дилеров УАЗа. Судя по видеороликам, производство начали с небогатых версий, которые можно считать кубинским аналогом комплектации «Ваsе+кондиционер». Важно, что цена 29 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей) указана с учётом всех налогов: ещё недавно налоги на Кубе могли превышать цену самого автомобиля в 3-5 раз.

В ноябре в России начнут собирать глубоко модернизированные УАЗ «Патриот» с дизелем, новой трансмиссией, ранее невиданной внешностью и другим салоном. Когда такие машины появятся на экспортных рынках не уточняется. Однако на Кубе сильны позиции китайских марок, поэтому медлить с обновлением УАЗ вряд ли будет.