У российской полиции появился мощный «санкционный» E-Class

На профильных сайтах появились фотографии нового служебного автомобиля Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В объектив попал Mercedes-Benz E 450 4Matic в кузове W214: официально такие машины в Россию не поставляли. Судя по открытым источникам, седан купили в Южной Корее на аукционе в виде «бэушки» с символическим пробегом.

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Основную гамму двигателей Mercedes-Benz E-Class (W214) составляют «турбочетвёрки», однако для нужд полиции взяли самую мощную «гражданскую» модификацию с 3,0-литровым шестицилиндровым бензиновым агрегатом. Такой седан развивает 380 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента, на разгонах помогает 48-вольтовый стартер-генератор.

Аукцион завершился в октябре прошлого года, за Mercedes-Benz E 450 4Matic удалось выручить 85,5 тысячи долларов. Комплектация богатая, есть пакет Exclusive Line, а среди необычных опций — панорамная крыша, вентиляция и память настроек у передних кресел. Бизнес-седаны Mercedes-Benz прошлых поколений для нужд полиции тоже закупали, причём ставку делали на машины российского производства.

В Санкт-Петербурге новый полицейский автомобиль поставили на учёт в феврале. Примерно в те же даты в Москве на балансе силовых структур появились Mercedes-Benz GLS того же 2024 года выпуска, причём найти кроссоверы тоже удалось в Южной Корее.