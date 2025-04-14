Гендиректор УАЗа удивил сроками дебюта обновленного «Пикапа»

На конференции трудового коллектива Алексей Спирин подтвердил, что в конце 2025-го запланирован выпуск глубоко модернизированных семейств «Патриот» и «Пикап». Анонс очередного рестайлинга «Патриота» сюрпризом не стал: мероприятие ждут в ноябре. А вот одновременное развитие проекта «Пикапа» удивило: это означает, что в текущем году глобально обновятся все линейки УАЗа (кроме СГР).

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Оперативный подход к обновлению «Пикапа» объясним, ведь уже в 2024 году УАЗ уступил в этом сегменте российского авторынка китайским маркам Great Wall и JAC. Ульяновский автозавод наверняка унифицирует оба вездехода, то есть передняя маска с модной оптикой и салоны будут одинаковыми.

Помимо внешних обновлений на «Пикапе» и «Патриоте» ждут турбодизель и безальтернативную 6-ступенчатую «механику» российского производства вместо нынешней импортной «пятиступки». Также на вездеходах появится обновлённый бензиновый двигатель ЗМЗ-409. Сначала технические решения испытают на заднеприводных «Профи», затем на полноприводных «Профи»: такие машины пойдут в серию до конца полугодия.

Инвестиции Sollers в Ульяновский автозавод в период с 2023 по 2026 год превысят 16 миллиардов рублей. В эту сумму входит новая прессовая линия для штамповки кузовов пикапов и внедорожников Sollers, а также обновлённых моделей УАЗ. Также в этом году модернизировали окрасочный комплекс, прежде всего линию нанесения катафорезных грунтов.