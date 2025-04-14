На аукционе продали классический Ferrari 512 BB с широким обвесом

На аукционе H&H Classic был продан очень необычный вариант классического среднемоторного суперкара Ferrari 512 BB. Автомобиль, выпущенный в 1977 году, получил уникальный широкий кузов.

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Энцо Феррари был хорошо известен своей осторожностью в отношении мощных среднемоторных автомобилей. Однако успех моделей Lamborghini Miura, Maserati Bora и De Tomaso Pantera в начале 1970-х годов привёл к тому, что покупатели стали ожидать, что любой «настоящий» суперкар будет иметь двигатель, расположенный сразу за водителем.

Представленный на Парижском автосалоне 1973 года, Ferrari 365 GT4 BB был номинально быстрее своего предшественника с передним расположением двигателя — модели Daytona, но также оказался значительно сложнее в управлении на пределе возможностей.

Основанный на трубчатом стальном шасси с монококовой центральной секцией, новый автомобиль оснащался полностью независимой подвеской с двойными поперечными рычагами, передними и задними стабилизаторами поперечной устойчивости, рулевым управлением с реечным механизмом и дисковыми тормозами на всех колёсах.

На Парижском автосалоне 1976 года была представлена вторая модель — 512 Berlinetta Boxer, которая сохранила впечатляющий силуэт своего предшественника, разработанный Леонардо Фьораванти из Pininfarina, но получила более широкую заднюю колею для установки 9-дюймовых легкосплавных дисков (вместо прежних 7,5-дюймовых).

Другими мерами, направленными на повышение устойчивости, стали передний спойлер для уменьшения подъёмной силы на высоких скоростях, перенастроенная подвеска и расширенный диапазон мощности.

Увеличенный почти до 5 литров, 12-цилиндровый двигатель (что и отражено в названии модели) также получил гидравлическое сцепление, систему смазки с сухим картером и значительное увеличение крутящего момента. С мощностью около 340 л.с., двухместный автомобиль был способен разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды.

Помимо переработанной передней части, внешние изменения ограничивались вентиляционными отверстиями перед задними колёсами и переходом от шести к четырём задним фонарям. Установка более высокого передаточного числа главной передачи и стандартной системы кондиционирования воздуха означала, что 512 BB стал более утончённым, а также лучше управляемым и менее капризным, чем 365 GT4 BB.

Данный экземпляр — шасси 21331 — был заказан на заводе 12 января 1977 года. Окрашенный в цвет Rosso Chiaro с кожаным салоном Nero и красными коврами, он был доставлен в представительство Maranello Concessionaires в Игэме чуть более чем через три месяца.

Наследник успешного семейного бизнеса, первый владелец — господин Алан Морелло — получил автомобиль 1 августа 1977 года. С того времени он оставался в частной коллекции семьи Морелло до момента продажи на аукционе.

Возможно, вдохновлённый гоночными Ferrari 512 BB Competizione, с которыми команды Шарля Поззи и NART участвовали в 24-часовой гонке Ле-Ман 1978 года, господин Морелло отправил суперкар в Maranello Concessionaires для ряда индивидуальных косметических и механических улучшений.

Кузовной мастер Барри Мерриман добавил расширенные колёсные арки спереди и сзади для установки 9-дюймовых передних и 11-дюймовых задних дисков (вместо оригинальных 7,5-дюймовых и 9-дюймовых).

Изменились также задние стойки крыши, а перед задними колёсными арками появились более глубокие вентиляционные отверстия.

Габаритные огни были перемещены в переднюю решётку, а на задние крылья добавлены тройные вентиляционные отверстия (предвосхищая аналогичное решение на более поздней модели 288 GTO).

Крышка двигателя была лишена эмблем и получила спойлер в стиле версии Competizione и прозрачные крышки, через которые можно было любоваться новыми воздухозаборниками карбюраторов Weber. Карбюраторы были перенастроены для компенсации отсутствия воздушных фильтров и коробок, а также дополнены специальной спортивной выхлопной системой с двумя трубами.

Оценочная стоимость продажи автомобиля на аукционе составила £150,000—£170,000 или от 16 до 18,5 млн рублей по текущему обменному курсу.