«Санкционный» Mercedes-Benz E-Class встал на вооружение российского МВД

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получило мощный седан Mercedes-Benz E-Class, сообщает Motor.ru.

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«В объектив попал Mercedes-Benz E 450 4Matic в кузове W214: официально такие машины в Россию не поставляли. Судя по открытым источникам, седан купили в Южной Корее на аукционе», — отмечается в публикиации.

На фото, опубликованном на профильных сайтах, аккумулирующих фотографии автомобилей и номерных знаков, видно, что на автомобиль нанесена символика ДПС. Мощность машины — 380 л.с., рабочий объем двигателя — 3 литра.

На аукционе в Южной Корее осенью 2024 года за Mercedes-Benz E 450 4Matic, впоследствии поступивший на службу в петербургскую полицию, было отдано $85,5 тыс.

Среди опций автомобиля — передние кресла с вентиляцией и памятью настроек, а также панорамная стеклянная крыша.