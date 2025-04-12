Самый дешевый Sollers Atlant стал броневиком для российских спецслужб

Нижегородская фирма ArmourGroup начала выпускать спецверсии комби с баллистической защитой Бр3. Такой Sollers Atlant может защитить от обстрела из пистолетов с расстояния пяти метров и осколков гранаты Ф1. Внешне фургон отличается от исходника только окантовкой стёкол. Изнутри разница очевидна, а если открыть двери, в глаза бросается бронекапсула.

© Armour Group

Специалисты ArmourGroup взяли самый дешевый Sollers Atlant с короткой базой, низкой крышей и турбодизелем объёмом 1,9 литра (136 л.с.) — такой комби стоит 3,8 миллиона рублей без учёта скидок. Инкассаторы берут длиннобазный варианты с двигателем объёмом 2,7 литра (150 л.с.), а базовый фургон забронирован впервые. Утверждается, что защита минимально сказалась на технических характеристиках.

© Armour Group

© Armour Group

© Armour Group

© Armour Group

© Armour Group

© Armour Group

Забронированы только передние двери и стёкла: боковины остались стандартными, а бронекапсула интегрирована внутрь. Салон рассчитан на шестерых, защита есть на потолке и на полу. У демонстрационного экземпляра установлено сигнально-голосовое устройство, синие стробоскопы и система пожаротушения, всё это опции. А вот усиленные пулестойкие шины входят в базовое оснащение.

Новинка Armour Group будет играть в одном сегменте с ГАЗ «Соболь NN» фирмы «Акросс». У демонстрационных машин разные задачи, но концепция похожа: при необходимости можно забронировать пассажирский Sollers Atlant или комби «Группы ГАЗ». Цены не уточняются, но броневики могут быть вдвое дороже исходной «лёгкой» версии.