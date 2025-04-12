Kia готовит новый бензиновый турбомотор объемом 2,5 литра

На презентации для инвесторов руководство корейской фирмы подтвердило разработку «турбочетвёрки», которая станет развитием двигателя 2.5T-GDI. Бензиновый двигатель окажется на 12% мощнее актуальной версии, термический коэффициент полезного действия увеличится на 5%. Новый агрегат будут применять в составе бензин-электрических установок Kia, в том числе последовательных гибридов.

Актуальный двигатель 2.5T-GDI в самой мощной версии выдаёт 294 лошадиные силы и 422 Нм крутящего момента. Можно ожидать, что новый агрегат разовьёт около 330 лошадиных сил. Однако для гибридов важнее другое: благодаря улучшенному соединению между электромотором и ДВС переход от одного источника питания к другому будет переходить бесшовно, а ускорение станет эффективнее.

Об использовании нового турбомотора в качестве бензин-генератора для последовательных гибридов информации немного. Вероятно, Kia собирается выпустить аналог LiXiang с ДВС, который не связан с колёсами напрямую. О сроках дебюта перспективного агрегата информации нет. Но новые силовые установки могут помочь достичь целевых показателей Kia и увеличить годовые продажи до 4,19 миллиона штук к 2030 году.

В рекордном 2024 году Kia продала 3,1 миллиона экземпляров, то есть в течение шести лет корейская марка намерена расти минимум на шесть процентов ежегодно. Чтобы достичь амбициозной задачи за пять лет будут выпущены 15 новых электромобилей и десять гибридов. Прогноз Kia на 2030 год подразумевает, что негибридные модели будут составлять только 44% продаж.