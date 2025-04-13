Продажи автомобилей Jaecoo в России выросли на четверть

В России в 1 квартале 2025 года было продано 5 тыс. автомобилей китайской марки Jaecoo. Это на 25,3% больше, чем в январе – марте 2024 года, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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За три месяца модель J7 разошлась тиражом в 3,6 тыс. экземпляров, что на 10,3% меньше, чем за тот же период прошлого года. Кроссовер Jaecoo J8 был продан в количестве 1,4 тыс. единиц.

Отмечается, что в первой половине 2025 года на российском рынке ожидается третья модель в линейке Jaecoo – кроссовер J5.

До этого «Коммерсантъ» сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей.

«Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого», — сообщает издание.

Как заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, скидки со стороны дилеров «продиктованы безысходностью» в условиях переполненных складов.