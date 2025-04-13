Tesla в 12 раз уступила BYD по продажам электрокаров в Китае.

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В еженедельном рейтинге многолетний лидер рынка автомобилей на новых источниках энергии расположился в конце первой десятки. О борьбе с BYD больше речи не идёт: Tesla уступила по продажам в 12,5 раза! Впереди компании Илона Маска оказались Deepal, AITO, Xiaomi, Leapmotor, Li Auto и Xpeng; преимущество над Zeekr и Denza минимальное. Рынок электрифицированных машин растёт.

Еженедельный рейтинг продаж до апреля публиковал Ли Сян на основе данных страховых компаний, и конкурентам эта статистика очень не нравилась, поэтому под давлением Китайской ассоциации автопроизводителей статистику убрали из официальных СМИ. Однако в публичном доступе данные всё равно остались, хотя методика стала учитывать не только последовательные, но и заряжаемые гибриды.

В первую неделю апреля (30.03-06.04) доминировала компания BYD: за семь дней продано 45 100 машин! На втором месте Xpeng (7500), далее следуют Li Auto (6200), Leapmotor (5400), Xiaomi (5100), AITO (4800), Deepal (4100), Tesla (3600), Zeekr (2700) и Denza (2600). Всего за неделю в Китае зарегистрировали 337 тысяч легковых машин, из них ровно половина была электрифицирована.

В первую неделю апреля доля электрифицированных машин в Китае в годовом выражении выросла на 5%. Таким образом, Tesla теряет клиентов на растущем рынке. Впрочем, американская марка неритмично продаёт машины, и по сравнению с последней неделей марта спрос снизился в пять раз. Однако о борьбе за лидерство с BYD говорить не приходится.