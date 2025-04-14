В Нижнем Новгороде выпустят фургон со «сверхвысокой» крышей

Дилер «Луидор» поделился снимками однообъёмника в экстремальной конфигурации. Над цельнометаллическим кузовом с длинной базой и высокой крышей появится ещё одна надстройка: таким образом, от пола до потолка в салоне будет 220 сантиметров. В компании честно пишут, что коммерческий успех таких фургонов не понятен, и «Луидор» решил рискнуть. Пока «сверхвысокая» «ГАЗель NN» на этапе примерки.

Дополнительная высота кузова может пригодиться для перевозки негабаритных грузов или основы под автодом. Судя по форме обтекателя, «Луидор» подготовил математическую модель и оптимизировал форму надстройки. Особенность демонстрационного «сверхвысокого» фургона — бледно-сиреневый цвет кузова, не доступный для обычных машин.

© «Луидор ГАЗ»

© «Луидор ГАЗ»

© «Луидор ГАЗ»

© «Луидор ГАЗ»

© «Луидор ГАЗ»

Основой для спецверсии послужила обычная заднеприводная «ГАЗель NN», хотя на подходе полноприводные комби, микроавтобусы и фургоны. Такие машины сами по себе выше обычных, ведь клиренс увеличится до 220 миллиметров. От «Соболя NN» 4x4 новинка принципиально отличается удлинённой базой, солидным свесом и опциональной двускатной задней ошиновкой.

Хотя самым передовым продуктом остаётся семейство NN, про «старую» линейку NEXT в Нижнем Новгороде не забывают. Подготовлен даже альтернативный рестайлинг: фургоны с новой внешностью собираются выпускать для Газпрома, хотя на улицах «ГАЗели» с футуристичной оптикой не замечены.