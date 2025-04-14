McMurtry построили автомобиль, который едет вверх ногами

Среди всех безумных машин, McMurtry Spéirling выделяется своей абсурдностью. Этот полностью электрический автомобиль-пылесос, который на протяжении всего своего существования установил уже кучу рекордов. Сегодня McMurtry добавила ещё одно достижение в копилку Spéirling, заставив его ехать вверх ногами.

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В то время как практически все другие высокопроизводительные автомобили создают прижимную силу за счёт быстрого прохождения воздуха над поверхностями, специально разработанными для создания прижимной силы, массивные вентиляторы McMurtry Spéirling создают достаточно вакуума под автомобилем, чтобы обеспечить 2-тонную прижимную силу даже в состоянии покоя.

Мы уже видели, на что он способен на треке, но для этой более абстрактной демонстрации McMurtry пришлось проявить креативность.

Как можно догадаться, не так уж много существует трасс, предназначенных для езды вверх ногами. Это ещё один пункт в списке вещей, которые McMurtry пришлось изобрести, чтобы доказать, что их автомобиль способен на заявленное.

Эта безумная установка (в комплекте с перевёрнутой наклейкой «Парковка только для McMurtry») позволила автомобилю заехать на специальную платформу, которая затем была перевернута на 180 градусов вместе с автомобилем.

Поскольку Spéirling не нуждается в большой скорости для создания прижимной силы, McMurtry не потребовалась длинная взлётно-посадочная полоса для демонстрации.

С вентиляторами, работающими на полную мощность, Spéirling медленно заехал на платформу под управлением тест-пилота Томаса Йейтса, а затем, оказавшись вверх колёсами, также медленно проехал вперед примерно на полметра.

McMurtry отмечает, что для этой демонстрации использовался прототип PURE Validation Prototype 1, который компания описывает как эволюцию автомобиля, установившего мировой рекорд в Гудвуде. Новый автомобиль на 3,1 секунды быстрее на тестовой трассе Top Gear, побив свой предыдущий «рекорд» 2023 года.