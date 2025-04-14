Kia подтвердила разработку нового пикапа для рынка США

На мероприятии Kia для инвесторов было объявлено, что в Северной Америке появится инновационный электрический пикап. По предварительным данным, речь идёт о среднеразмерной модели а-ля Ford Ranger или Toyota Tacoma, причём корейская фирма намерена занять семь процентов рынка и продавать по 90 тысяч экземпляров ежегодно. Рамный топливный грузовичок Kia Tasman в США не появится.

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Логика подсказывает, что электрический пикап Kia пропишется на североамериканском заводе. В противном случае предложить конкурентные цены и занять ощутимую долю рынка не удастся. Главный кандидат — открытый в конце марта завод Hyundai в штате Джорджия. Там же выпускают Ioniq 5 и Ioniq 9, а в 2026 году конвейер пополнит электромобиль Kia.

Мул электропикапа Kia очевидцам уже попадался, но под камуфляжем можно было разглядеть «компромиссный» кузов с рядом деталей от уже существующих моделей. Представитель компании подтвердил разработку электрической версии пикапа Tasman, и сейчас не вполне понятно: это два разных проекта, или одна и та же концепция, которую описывали по-разному.

Скорее всего в США предложат электропикап с несущим кузовом и независимой задней подвеской, то есть об унификации с Kia Tasman действительно можно не мечтать. Идейно новинка будет похожа на Hyundai Santa Cruz. О сроках дебюта говорить не приходится, но в ближайшие два года модель вряд ли появится.