Китайский кроссовер вспыхнул посреди автосалона

Во второй половине дня 13 апреля 2025 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в автосалоне в центре областного центра. Эта площадка торгует техникой «поднебесного» происхождения.

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Предварительная площадь пожара составила 9 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Если верить опубликованным снимкам, возгорание возникло под капотом нового китайского вседорожника, который стоял непосредственно в шоуруме дилерского центра. Причины происшествия предстоит выяснить дознавателям.

Огонь удалось оперативно локализовать, а затем потушить: помимо кроссовера пострадали часть отделки помещения автосалона и находившиеся внутри вещи.

Между тем, на минувшей неделе одним из главных обсуждений оказался вопрос низкого качества китайских автомобилей, так как автодилеры заявили, что примерно половина проданных машин постоянно требуют ремонта.

В свою очередь, эксперт Евгений Забелин прокомментировал качество «поднебесного» автомобилей. По его мнению, в Китае действительно есть автобренды, которые делают всякую ерунду.