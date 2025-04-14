Toyota доработала хот-хэтч GR Yaris

С апреля у «заряженной» малолитражки появилась усиленная ходовая часть: увеличилась прочность болтов, размер головок, а также толщина фланцев. Подвески и рулевое управление перенастроили, конструкция стала жестче. Toyota GR Yaris прибавила в курсовой устойчивости, а отклики на манёвры стали быстрее. Также анонсирован новый аэродинамический обвес: он появится осенью.

© Motor.ru

Обошлось без революций: с обвесом Aero Performance Package капот становится алюминиевым (с единственной прорезью сверху), в передних крыльях появляются функциональные воздуховоды, а форма бамперов немного меняется. Заднее антикрыло регулируемое: угол наклона можно менять вручную. Также появятся пластиковые элементы для защиты и обтекаемости днища.

© Toyota

© Toyota

Из других улучшений — иная калибровка 8-ступенчатого автомата, благодаря которой расширяется диапазон скоростей для принудительного перехода на первую передачу с помощью подрулевых лепестков. Также при трогании в гору двигатель стал раскручиваться сильнее без перехода на повышенную передачу. Наконец, «раллийный» ручник стал доступен даже в связке с автоматом, хотя раньше был прерогативой «механики». Вдобавок, в базовое оснащение вошли ассистенты активной безопасности.

В Японии базовый Toyota GR Yaris будет стоить от 3,56 миллиона йен до 5,33 миллиона йен за двухпедальный топовый хот-хэтч (эквивалент 2,06-3,09 миллиона рублей). Как и прежде, у трёхдверки постоянный полный привод с муфтой отбора мощности и самоблокирующимися дифференциалами, а под капотом «турботройка» 1.6 мощностью до 304 лошадиных сил.