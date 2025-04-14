Stellantis ждет серьезный кризис из-за тарифов США

«Торговые войны», инициированные Дональдом Трампом сильно ударят по итальянским маркам автогиганта, поскольку 35-40% продаж люксовых автомобильных брендов приходится на США. Перспективы развития Maserati и Alfa Romeo становятся туманны.

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Председатель совета директоров Stellantis Джон Элканн привлёк бизнес-консультантов, чтобы получить свежий взгляд на ситуацию.

Новые 25-процентные пошлины означают, что и без того испытывающие финансовые трудности Alfa Romeo и Maserati продолжат генерировать убытки. По неофициальным данным, Stellantis попросил McKinsey&Co изучить перспективы сотрудничества итальянских марок со сторонними фирмами. Пока речь идёт об обмене технологиями, и азиатские компании уже выразили заинтересованность.

Источники настаивают, что Джон Элканн не хочет продавать итальянские бренды китайским концернам по имиджевым соображениям. Однако сам Stellantis приостановил инвестиции в Maserati из-за изменения конъюнктуры рынка и поставил на паузу электромобильные проекты. С производством автомобилей в Италии ситуация ухудшается: в первом квартале 2025 года объёмы упали до минимальных значений с 1956 года!

За три месяца количество собранных Maserati в годовом выражении упало втрое (до 1033 единиц), Alfa Romeo — вдвое (до 10 104 единиц). Похоже, что проблемы компаний не объясняются одним лишь неэффективным маркетингом, хотя на высшем уровне о других слабых местах публично не говорят.