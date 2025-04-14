Toyota Tundra прошла испытание в 1,61 млн км

Вик Шепард установил второй рекорд по пробегу на Toyota Tundra: он проехал на пикапе миллион миль без серьёзны поломок второй раз, доказав, что первый раз не был случайностью.

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В 2014 году Шепард купил новую Tundra SR5 Double Cab с V8 объёмом 5,7 литра, чтобы заменить свой семилетний пикап этой же модели с пробегом около миллиона миль (1,61 млн км). Toyota, впечатлённая достижением, предложила обмен: старый пикап на Tundra Limited Crew Cab 2016. Шепард решил, что более старую версию он оставит в качестве "рабочей лошадки", а новую - для личных поездок.

И теперь пробег той самой "рабочей лошадки" перевалил за миллион миль. За всё время эксплуатации кроме стандартного техобслуживания пикап Шепарда 2014 года получил новые генератор и коробку. Коробка передач "сдалась" на пробеге 780 тысяч миль: начала "буксовать" на подъёмах (скорость падала с 70 до 35 миль/ч). Причём Шепард не сразу согласился на замену из-за долгого ожидания и проехал с "буксующим" автоматом ещё 80 тысяч миль.

О "Тойоте", идущей на рекорд, "РГ" писала в начале 2024 года. Шепард считает, что смог бы проехать миллион миль быстрее, но прошлый год оказался трудным для его бизнеса, в котором Tundra и является основным автомобилем.