УАЗ хочет собирать автомобили в Африке

Sollers изучает потенциал рынков Африки, чтобы запустить там производство моделей Ульяновского автомобильного завода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Соллерс» Николая Соболева. Разговоры о местной сборке УАЗов ходят не первый год, однако ни о каком прогрессе в этом вопросе ульяновцы пока не сообщали.

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По словам Соболева, «Соллерс», владеющая УАЗом, активно изучает потенциалы африканских рынков, однако называть конкретные локации, где может быть налажено производство внедорожников, пока «преждевременно».

Он добавил, что автопроизводитель рассматривает производство и в других странах. В первую очередь это относится к регионам, «которым соответствует ДНК бренда УАЗ». Какие именно страны имеются в виду, Соболев не уточнил, но отметил, что работа в этом направлении ведется.

Собирать у себя УАЗы в последнее годы изъявляли желание по крайней мере три африканские страны — Гана, Эфиопия и Центральноафриканская Республика. Еще в 2023 году был подписан контракт с одной из эфиопских фирм, а в феврале 2025-го посол страны подтвердил, что переговоры между сторонами продолжаются и есть надежда на «полный цикл производства».

Тем временем УАЗы уже «прописались» в Северной Америке: внедорожники начали собирать на Кубе. «Патриоты» и «Пикапы», подготовленные к местным климатическим условиям, выпускают крупноузловым методом из российских машинокомплектов. Цена — от 29 тысяч долларов в эквиваленте.