УАЗ хочет собирать автомобили в Африке

Sollers изучает потенциал рынков Африки, чтобы запустить там производство моделей Ульяновского автомобильного завода. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора «Соллерс» Николая Соболева. Разговоры о местной сборке УАЗов ходят не первый год, однако ни о каком прогрессе в этом вопросе ульяновцы пока не сообщали.
По словам Соболева, «Соллерс», владеющая УАЗом, активно изучает потенциалы африканских рынков, однако называть конкретные локации, где может быть налажено производство внедорожников, пока «преждевременно».
Он добавил, что автопроизводитель рассматривает производство и в других странах. В первую очередь это относится к регионам, «которым соответствует ДНК бренда УАЗ». Какие именно страны имеются в виду, Соболев не уточнил, но отметил, что работа в этом направлении ведется.
Собирать у себя УАЗы в последнее годы изъявляли желание по крайней мере три африканские страны — Гана, Эфиопия и Центральноафриканская Республика. Еще в 2023 году был подписан контракт с одной из эфиопских фирм, а в феврале 2025-го посол страны подтвердил, что переговоры между сторонами продолжаются и есть надежда на «полный цикл производства».
Тем временем УАЗы уже «прописались» в Северной Америке: внедорожники начали собирать на Кубе. «Патриоты» и «Пикапы», подготовленные к местным климатическим условиям, выпускают крупноузловым методом из российских машинокомплектов. Цена — от 29 тысяч долларов в эквиваленте.