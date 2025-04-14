Стало известно, когда появится внедорожник под брендом Sollers

Выпуск рамного внедорожника под брендом Sollers начнется в конце 2025 года, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев.

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«Сейчас проект находится на финальной стадии: в ближайшее время мы приступим к продуктовым испытаниям в России — как отдельных агрегатов, так и автомобиля. Рассчитываем запустить производство и вывести новый внедорожник на рынок в конце 2025 — начале 2026 года», — сказал Соболев.

До этого Sollers начал прием заказов на фургоны SF1, ориентированные на работу в крупных городах. Цельнометаллический фургон оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 136 л.с., совместимым с топливом АИ-92. Агрегат отвечает экологическим нормам Евро-5 и агрегатирован с пятиступенчатой механической коробкой передач.

Цена машины начинается от 1,99 млн рублей, гарантийный срок — два года или 200 тыс. км пробега. Автомобиль оснащен двумя подушками безопасности, АБС, датчиками парковки, подогревом водительского и пассажирского сидений. В грузовом отсеке предусмотрены петли для крепления груза и износостойкое покрытие на полу.

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