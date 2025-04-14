Kia Syros стал образцом безопасности

Флагманский кроссовер Kia Syros был официально признан одним из самых безопасных кроссоверов на индийском рынке. Согласно результатам краш-тестов Bharat NCAP, модель заработала 5 звёзд за защиту как взрослых, так и детей.

© runews24.ru

Новый SUV (автомобиль типа «кроссовер») заработал 5 звёзд: 30,21 из 32 возможных баллов за безопасность взрослых пассажиров и 44,42 из 49 за защиту детей. Автомобиль оснащён шестью подушками безопасности, системами ESC и VSM, а также современными технологиями ADAS второго уровня. Более 16 автономных функций помогают водителю минимизировать риски аварий и увеличивают уровень безопасности в различных условиях.

Syros успешно прошёл испытания на лобовые и боковые удары, а также тест на столкновение с столбом — эти тесты критически важны для оценки прочности кузова. Это делает модель одной из самых безопасных в сегменте SUV.

Kia активно выводит на индийский рынок высокотехнологичные модели, такие как EV9 и Carnival Limousine. Syros, оборудованный цифровыми сервисами и поддержкой OTA-обновлений, устанавливает новую планку в сегменте лучших SUVs 2025 года.

Напомним, что Tesla Cybertruck запускает новую заднеприводную версию для рынка Ближнего Востока. Укажем, что в РФ стартовали продажи новых Toyota Prado 2022 года выпуска за 5,7 млн рублей.