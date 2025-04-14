Подмосковье вошло в рейтинг антилидеров по числу ДТП

В первом квартале 2025 года в России случилось около 24 тысяч аварий, что почти на 2% больше статистики аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает исследовательское агентство ПромРейтинг.

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В рейтинге антилидеров по числу ДТП первой идет Москва (1,7 тысячи), а пятой - Московская область (671). Также в России произошло 1 361 ДТП с участием нетрезвых водителей. Москва и Подмосковье расположились на шестом и седьмом местах с 38 и 37 авариями соответственно.

Составлен отдельный рейтинг регионов по числу наездов на пешеходов по вине последних. Эту десятку отличившихся возглавляют Москва и Московская область (196 и 104 аварии указанной категории).

Кроме того, за первые три месяца на дорогах России случилось 1 175 аварий с участием детей-пешеходов. 109 ДТП произошли в Москве (1 место), 30 - в Подмосковье (7 место).