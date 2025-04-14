На Сахалине закрыли участок дороги

Участок дороги закрыли из-за обвала земляного полотна в Томаринском районе Сахалина. Обрушение на 143 км трассы Невельск — Томари произошло из-за подтопления талыми водами.

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Об этом сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале. На месте работает техника, ведутся аварийно-восстановительные работы. После укладки труб для водоотвода проезд откроют в оба направления.

Добраться в Томари сейчас можно со стороны Холмска. На этом участке дороги сейчас также выполняются работы по выравниванию и усилению дорожного полотна.

В конце прошлой недели участок региональной дороги размыло нагонной волной в заливе Мордвинова на Сахалине. Разрушение откоса насыпи земляного полотна произошло на 34 км автодороги Лиственничное – Охотское.