Subaru готовит новый кроссовер

Помимо Outback, которому обещаны кардинальные изменения, японская марка приготовила для автосалона в Нью-Йорке полностью новый автомобиль под названием, которое до этого нигде не звучало — Trailseeker. И хотя Subaru собралась сделать акцент на гибриды на рынке США, Trailseeker, судя по анонсу, окажется чистым электрокаром. Выставка стартует 16 апреля, а публичный показ новинки состоится между 18 и 27 апреля 2025 года.

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Кроме изображения кормы новинки с шильдиком и не слишком информативного анонса, никаких сведений о новейшем Subaru пока нет. Японцы описывают электрический Trailseeker как «готового к приключениям помощника», так что можно ожидать наличие полного привода. Вероятно, на выпуск нового электрокара Subaru вдохновил успех Solterra — «зеленого» кроссовера, разработанного Toyota.

В марте 2025 года продажи «близнеца» Toyota bZ4X в США выросли на 159 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а с января — на 173 процента в годовом сравнении.

Ранее Subaru показала «самурайский» Forester для Японии, до которой модель шестого поколения добралась только сейчас. «Леснику» на родине приготовили множество аксессуаров для кастомизации, включая набор пластиковых накладок, напоминающих пластины самурайского доспеха.