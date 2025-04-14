Hongqi представил дальнобойную версию H5

Китайский производитель на домашнем рынке начал принимать заказы на новую модификацию седана с гибридной силовой установкой. Модель доступна в трёх вариантах исполнения и трёх цветах окраса кузова: чёрном, белом и серебристом.

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Габариты автомобиля составляют 4988 х 1875 х 1500 мм в длину, ширину и высоту соответственно, размер колёсной базы равен 2920 мм.

Новинка оснащается бензо-электрической силовой установкой на базе 1,5-литрового наддувного двигателя мощностью 150 лошадиных сил и 229-сильного электромотора. Суммарный крутящий момент достигает 340 Нм.

Несколько предустановленных пресетов позволяют водителю оптимальные настройки установки: на электротяге или только на бензиновом агрегате, перевести машину в гибридный режим или режим увеличенного запаса хода.

© Hongqi

© Hongqi

© Hongqi

Питаются агрегаты от аккумулятора ёмкостью 23,9 кВтч. По данным производителя, в зависимости от комплектации на электротяге четырёхдверка способна проехать до 130 или 170 км, а общий запас хода достигает 1 600 км.

В салоне модели появится 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, экран медиасистемы диагональю 12,6 дюймов, атмосферная подсветка с 253 оттенками, беспроводная зарядка для смартфонов.

Помимо этого, при помощи мобильного приложения Smart Coolman владелец сможет удалённо управлять климат-контролем и активировать подогрев сидений.

В Китае цены на Hongqi H5 PHEV начинаются от 159 800 юаней (от 1,8 млн рублей). На данный момент поставки гибридных седанов не планируются, однако не исключено, что руководство бренда изменит своё решение в будущем.