Электробайк Verge TS Pro установил рекорд Гиннесса по запасу хода

Verge TS Pro, электрический мотоцикл, установил новый мировой рекорд, преодолев расстояние в 310,6 км по улицам Лондона за 16 часов на одном заряде аккумулятора. К концу поездки его уровень составил 7%, средняя скорость движения достигла 19 км/ч, передает Ixbt.com.

TS Pro получил электродвигатель мощностью 137 л.с. и крутящий момент 1000 Н·м, который позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды. При этом масса составляет 245 кг, а запас хода может достигать 350 км в идеальных условиях.

В условиях города, где скорость движения была невысокой, удалось достичь рекордного результата. На трассах с высокой скоростью расход энергии был бы намного больше.

Ранее сообщалось, что компактный гоночный электромобиль McMurtry Sperling с аккумулятором мощностью 1000 л. с. теперь способен ездить колесами вверх. Его оснастили гигантским вентиляторами, которые высасывают воздух из-под автомобиля, создавая эффект вакуума.