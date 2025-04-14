Tesla выпустила дешевую версию Cybertruck

Американская корпорация Tesla начала продажи дешевой версии электрического пикапа Cybertruck. На это обратило внимание издание InsideEVs.

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Новая модель Long Range получила один электродвигатель, установленный сзади. Запас хода автомобиля на одном заряде батареи ограничен 560 километрами. В США стоимость самого доступного пикапа Tesla составит 70 тысяч долларов, или около 5,8 миллионов рублей. Для сравнения, полноприводная версия Cybertruck с двумя электродвигателями дороже на 10 тысяч долларов, или около 830 тысяч рублей.

Журналисты InsideEVs заметили, что выпущенная дешевая модель лишена большого количества опций. Так, версия Long Range не имеет адаптивной пневматической подвески с регулируемой высотой дорожного просвета, заднего стекла, кресел с вентиляцией и розеток в салоне. Также автомобиль получил обычные 18-дюймовые колеса и салон из ткани, а не из кожи.

В материале отмечается, что Long Range за 70 тысяч долларов также уступает более дорогим моделям в производительности. Так, заднеприводный Cybertruck разгоняется до 100 километров в час за 6,2 секунды, тогда как полноприводная версия — за 4,1 секунды, версия Cyberbeast — 2,6 секунды.

Tesla Cybertruck — электрический пикап со стальным кузовом, анонсированный в 2019 году. Однако массовое производство и продажа автомобиля начались только в 2023 году.

В середине апреля корпорация Tesla запустила полную систему беспилотного вождения Full Self-Driving (FSD) на своем заводе в Техасе. Автомобили научили самостоятельно сходить с конвейера и доезжать до стоянки.