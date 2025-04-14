Tesla показала «инопланетную» зарядную стацию Supercharger

Место для нее выбрано не случайно — это Розуэлл, штат Нью-Мексико, где в 1947 году падение неизвестных обломков породило слухи о крушении инопланетного корабля. Как выяснилось позднее, это был аэростат ВВС США, но Розуэлл к тому времени уже прочно закрепился в американской поп-культуре как паранормальное место.

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Крыша Cyber-UFO — так Tesla называет зарядную станцию нового дизайна — призвана напомнить летающую тарелку. Вместе с тем в ней можно усмотреть отсылку к «свежим» Tesla с узкой полосой светодиодной оптики. Под навесом (CyberCanopy) с RGB-светильниками и солнечной батареей мощностью 20,88 киловатта расположат восемь зарядных стоек.

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Руководитель отдела зарядных станций Tesla в США Макс де Зегер подтвердил, что это будет тематическая станция, посвященная Розуэлльскому инциденту. То есть дизайн повторять не будут.

В ближайшем будущем он хочет построить еще несколько особых ЭЗС, «достаточно крутых, чтобы ради них стоило совершить поездку».

Еще одну необычную зарядку Tesla строит в Санта-Монике, штат Калифорния. Это многопрофильное заведение, в котором уместят кинотеатр, ресторан, бар и сами устройства для зарядки электрокаров. Проект показали еще в 2022 году, а под конец 2024-го строящийся дайнер обзавелся огромным экраном.