Тайна автобренда из сердца Европы раскрыта. Это был маркетинговая акция, подготовленная Belgee.

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На сайте heartofeurope.ru появилось объяснение: "По расчетам белорусских ученых Алексея Соломонова и Валерия Аношко, сердце Европы, ее географический центр, расположен в Беларуси. Результаты исследования опубликованы в 2000 году в научном журнале Московского государственного университета геодезии, аэрофотосъемки и картографии".

Также на сайте представлена информация о бренде Belgee, производственных мощностях в Беларуси и перечислена актуальная модельная линейка Belgee, в которую входят кроссовер X50, сделанный на базе первой итерации Geely Coolray, и кроссовер X70, в основе которого лежит Geely Atlas Pro. При клике на конкретную модель попадаешь на официальный сайт марки Belgee.

Цены на Belgee X50 лежат в диапазоне 2,48 - 2,69 млн рублей, купить Belgee X70 можно за 2,83 - 3,43 млн рублей.