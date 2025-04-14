Когда восстановится спрос на автомобили в России

Гендиректор «Соллерс» Соболев: Авторынок России оживет еще не скоро

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Генеральный директор группы «Соллерс» Николай Соболев высказал мнение относительно состояния российского авторынка и перспектив бизнеса в 2025 году. Он заметил, что в ближайшее время спрос на авто вряд ли восстановится из-за того, что многие граждане лишены возможности купить новую машину или обновить свой автопарк на фоне высоких ставок по кредитам и лизингу.

Сейчас многие россияне предпочитают открывать депозиты вместо того, чтобы инвестировать их в крупные покупки, такие как автомобили.

Если макроэкономическая ситуация не изменится к лучшему, то в первом полугодии спрос на легкий коммерческий транспорт упадет на 40%, прогнозирует эксперт.

Ранее «За рулем» сообщал, что надежный японский полноприводный внедорожник привезли в Россию.